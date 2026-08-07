В Острівках і Волі Островецькій на Волині завершили ексгумацію тіл

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Інститут пам'яті народів / Telegram

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (у Рівненській сільській громаді Ковельського району Волинської області) українські та польські фахівці завершили ексгумацію тіл людей, які загинули в серпні 1943 року.

Про це повідомили Український інститут національної памʼяті та Інститут національної пам’яті Республіки Польща.

Ексгумаційні роботи тривали з 13 липня по 7 серпня. Під час них на території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 людей, а на території колишнього села Острівки — 6 тіл. Одне з тіл знайшли в Острівках біля цвинтаря, навпроти меморіалу — зараз встановлюють дату захоронення.

Останки належать дітям, жінкам і чоловікам — усі зразки взяли для аналізу ДНК. Після цього останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.

Водночас польська сторона заявляє, що вдалося знайти останки 55 людей, з яких 26 — діти. За їхніми даними, також знайшли понад 300 особистих речей.

Інститут нацпамʼяті Польщі також повідомив, що поховання пройде 30 серпня — у роковини збройного нападу на Острівки.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

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Відносини Польщі та України в контексті Волинської трагедії

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації про врегулювання проблемних питань. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їх вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі та на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.

У вересні українська експедиція почала ексгумацію тіл воїнів УПА на території Польщі — у селі Юречкова Підкарпатського воєводства.