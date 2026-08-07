FT: У Євросоюзі назвали головні причини затримки вступу України, однак у блоці думають про новий підхід до розширення

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Країни Євросоюзу хочуть бачити Україну у складі блоку, але вони занепокоєні рівнем корупції в країні та незалежністю судової влади. Це протиріччя змусило ЄС задуматися про новий підхід до розширення, який відповідатиме нинішнім політичним реаліям.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопосадовця ЄС, який брав участь у переговорах з Києвом.

За словами посадовця ЄС, позиція України про вступ до 1 січня 2027 року була «криком про допомогу». Він вважає, що український президент Володимир Зеленський знав, що це неможливо, але це був сигнал, що звичайного порядку денного стосовно вступу недостатньо.

«Не можна ввести до ЄС країну з 40 мільйонами населення, яка посідає 104-те місце у світовому списку корупції. Це було б глузуванням з усього проєкту. Але також не можна залишати її напризволяще. Усі бачать, що Україні знадобиться щось від нас, щоб [довге очікування на повноцінне членство] було легше пройти», — вважає європейський високопосадовець.

Він також зазначає, що попри очікування кандидатів, залишається незрозумілим, чи готовий сам ЄС до вступу нових членів. За його словами, Україна показала найбільше, наскільки у блоці до цього неготові.

Які успіхи України на шляху до ЄС

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС, 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. 15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера — «Основи», який став початком практичного етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу. Загалом кластерів шість. Україна відкрила шостий кластер в середині липня.