WP: Трамп вимагає від голови Пентагону пояснень, чому у США недостатньо ракет для війни з Іраном

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Президент США Дональд Трамп зажадав від міністра оборони Піта Гегсета пояснень, чому його, ймовірно, ввели в оману щодо гострої нестачі боєприпасів, яка обмежує дії США в Ірані.

Про це пише The Washington Post із посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.

За даними видання, під час зустрічі в президентській резиденції Кемп-Девід минулої пʼятниці Трамп висловив Гегсету своє «глибоке невдоволення», заявивши, що вважав проблему з боєприпасами «вже вирішеною».

У відповідь Гегсет заперечив свою відповідальність за ситуацію і переклав провину на свого заступника Стівена Файнберга, який нібито не доповів президентові про реальний стан запасів.

У відповідь на запитання журналістів у Білому домі заявили, що це «на 100% фейкові новини». Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп «повністю довіряє» Гегсету. Аналогічну заяву зробив і головний речник Пентагону Шон Парнелл, який запевнив, що міністр оборони нікого не вводив в оману і не перекладав відповідальність на своїх підлеглих.

Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що США мають «величезну кількість боєприпасів», а «інформаторів», які роблять «ці зрадницькі заяви», уже розшукують.

«Ми домагатимемося для них тривалих термінів ув’язнення», — пообіцяв президент США.

Дефіцит ракет у США

4 серпня Reuters написало, що армія США вичерпала майже весь свій запас ракет великої дальності, зокрема ATACMS, якими Україна бʼє по цілях у глибині Росії. А CNN повідомляв, що військові США витратили майже 80% наявних запасів до системи ППО THAAD.

Саме через виснаження запасів, кажуть джерела WP, Трамп останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану, хоча обіцяв «найбільшу атаку з часів Другої світової війни».

За інформацією WP, лише за перший місяць війни США використали понад 850 крилатих ракет Tomahawk, понад 1 000 ракет для систем Patriot і THAAD, а також більш ніж 1 300 тактичних балістичних ракет ATACMS. Проте голова Пентагону заперечував повідомлення медіа про те, що США використали майже всі свої запаси далекобійних ракет.

Дефіцит ракет впливає не лише на операції США на Близькому Сході. Через обмежені запаси західних союзників Україна теж стикається з нестачею ракет для систем ППО, що ускладнює захист від російських повітряних атак.

За даними видання, Адміністрація президента США просить Конгрес виділити ще $67 мільярдів на поповнення військових запасів після значних витрат у війні з Іраном. Однак відповідний законопроєкт поки що не отримав підтримки законодавців. Виробництво нових ракет теж потребує часу: деякі види озброєння, зокрема ракети для комплексів Patriot, можуть виготовлятися до двох років.