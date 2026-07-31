Трамп заявив про «історичну угоду» — ХАМАС має повністю роззброїтися в секторі Гази

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Omar al-Qataa/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягти «історичної угоди» про повне роззброєння угруповання ХАМАС та інших збройних формувань у секторі Гази.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, домовленості досягла «Рада миру», яку він очолює. Він назвав угоду ключовим кроком до того, щоб сектор Гази перейшов під контроль нового палестинського уряду, який співпрацюватиме з «Радою миру».

Президент США також заявив, що після завершення процесу роззброєння ізраїльські війська залишать сектор Гази, а безпеку підтримуватимуть міжнародні стабілізаційні сили спільно з новою палестинською поліцією.

Трамп зазначив, що ця угода є важливою частиною його 20-пунктного плану завершення війни в Газі. Він подякував Єгипту, Катару і Туреччині за посередництво, а також своїй команді за роботу над домовленостями.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських вʼязнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

Також план передбачав створення «Ради миру» для управління сектором, повне роззброєння ХАМАС і формування нового палестинського уряду. Тоді ХАМАС погодився лише на окремі пункти, зокрема про звільнення заручників, але відкинув вимоги про повне роззброєння і передачу влади новим органам.

8 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників. Попри це Ізраїль продовжує ліквідовувати бойовиків угруповання.