Медведчук отримав ще одну підозру — за що цього разу
- Автор:
- Христина Піцуряк
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УНІАН
Колишньому нардепу від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України, а також виправдовуванні російської агресії.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Як зʼясувало слідство, екснардеп брав участь у пропагандистських телепроєктах, заперечував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет України. У листопаді 2025 року Медведчук в ютуб-інтерв’ю німецькому блогеру та пропагандисту Томасу Реперу говорив про «включення» України до складу РФ.
Це інтервʼю екснардеп поширив на підконтрольному йому ресурсі «Другая Украина». У 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів СТВ та СTV, де також виправдовував російську агресію.
- У серпні 2025 року Медведчуку та 12 його поплічникам повідомили про підозри через пропагандистський проєкт «Другая Украина». За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні телеграм-канали, ютуб та зарубіжний рупор Кремля «Голос Європи» (Voice of Europe).
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, керівник Адміністрації президента за президентства Леоніда Кучми, кум Путіна. В Україні його також підозрюють у державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії.