Біля узбережжя Одеси затонуло іноземне судно, по якому вдарили росіяни

Новини

Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Сьогодні біля узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, по якому російська армія вдарила ракетами 19 липня.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдарили по ньому, коли корабель виходив із порту, завантажений українською кукурудзою. Тоді загинуло девʼять членів екіпажу й український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу евакуювали.

Йдеться про судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Його власник — Туреччина. Тоді атака спричинила масштабну пожежу на кораблі.

Удари по суднах у Чорному морі

Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені.

19 липня росіяни атакували судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау — воно йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. На борту було 17 громадян Сирії та Індії, а також один українець. Тоді загинули шестеро людей, ще двоє — постраждали.

Вже 22 липня українські військові морської охорони ДПСУ врятували іноземний екіпаж з балкера, по якому вдарили росіяни.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 27 липня Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські удари по суднах у Чорному морі. Також після ударів судна тимчасово перестали заходити в українські порти.