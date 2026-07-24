Українця Кузнєцова, якого звинувачують у підриві «Північних потоків», будуть судити наприкінці жовтня в німецькому Гамбурзі

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Судовий процес над українцем Сергієм Кузнєцовим, якому німецьке слідство висунуло звинувачення в справі про вибухи на «Північних потоках», розпочнуть у Гамбурзі приблизно 26 жовтня.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на адвоката Кузнєцова Миколу Катеринчука.

Катеринчук заявив, що суддя телефонував німецьким адвокатам Сергія і вони узгодили попередню дату. Також захист до 21 серпня має надати німецькому суду свою позицію стосовно ообвинувального акту українцеві.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. У листопаді Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

Водночас польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

2 липня Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала текст обвинувачень, висунутих Кузнєцову. Вони стосусуються наступних статтей: співучасть у воєнному злочині — нападі на цивільні обʼєкти; організація вибуху із застосуванням вибухових речовин; знищення споруд; перешкоджання роботі підприємств, що забезпечують суспільні потреби.