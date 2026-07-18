Україна хоче отримати від Польщі не лише МіГ-29 в обмін на дрони

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Окрім польських МіГ-29, Україна хоче отримати додаткове обладнання та апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки в обмін на постачання дронів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у відповідь на запит «Мілітарного».

За інформацією відомства, наразі між Польщею та Україною триває переговорний процес про можливу передачу авіаційної техніки для потреб Збройних сил України.

Також там повідомили, що ЗСУ зацікавлені отримати, окрім літаків, додаткове обладнання й апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки та відповідну ремонтно-експлуатаційну документацію.

Польська сторона в обмін на літаки хоче отримати різноманітні безпілотні системи українського виробництва.

Окрім того, у відомстві підтвердили, що восени 2025 року представники ЗСУ провели технічну інспекцію певної кількості вказаних літаків.

Що передувало

У грудні 2025 року Польща заговорила про передачу МіГів Україні. Президент Володимир Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів». У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 і FA-50. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.

У лютому 2026 року премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. До нього були включені й винищувачі МіГ-29.

Однак у травні відносини між країнами сильно погіршились після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

А в червні заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не зацікавлена в тому, щоб отримати від країни МіГ-29. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш казав, що пропонував Україні «МіГи в обмін на дрони», проте тоді Київ начебто відмовився поділитися технологіями. Після цього Польща вирішила списати винищувачі, які планували передати Україні.

Однак зрештою в липні Польща заявила, що відновила переговори з Україною про передачу Міг-29.