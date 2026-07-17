Колишній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Колишній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка буде працювати в представництві України в ЄС у Брюсселі — він суміщатиме цю роботу з функцією торгового представника Києва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, зараз потрібно пройти вже відкриті переговорні кластери про вступ України до ЄС і працювати над відкриттям нових кластерів. У цьому Качці допомагатимуть урядовці та команда Офісу президента.

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

До цього Качка працював віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Також у 2019 році він обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (торговий представник України). Окрім того, він працював у Міністерстві аграрної політики та продовольства та Мін’юсті.