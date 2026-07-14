Міноборони ОАЕ: Від ударів Ірану по танкерах в Ормузькій протоці постраждали двоє українців

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Двоє українців постраждали внаслідок атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці 14 липня.

Про це повідомило Міністерство оборони ОАЕ.

Там кажуть, що під атаку іранських ракет потрапили їхні танкери «Момбаса» та «Аль-Бахія» в південній частині протоки, у територіальних водах Оману.

Унаслідок атаки загинув член екіпажу танкера «Момбаса» — громадянин Індії. Ще вісім людей постраждали — це шестеро індійців і двоє українців.

В ОАЕ засудили цю атаку і назвали її «серйозним порушенням і явним порушенням міжнародного права, що загрожує безпеці та стабільності регіону».

«ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію та вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів таким чином, щоб забезпечити свій суверенітет, безпеку і стабільність, а також захистити свої національні інтереси», — додали в Міноборони країни.

У вівторок, 14 липня, іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що два «судна-порушники» були пошкоджені та виведені з ладу в Ормузькій протоці після того, як проігнорували попередження, вимкнули навігаційні системи та спробували перетнути протоку. Чи йдеться про ті самі судна, про які писало Міноборони ОАЕ, — у заяві КВІР не уточнюють.

Що передувало

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів.

Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами. Зокрема, 12 липня США втретє за тиждень атакували Іран у відповідь на атаку КВІР на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита.

Наступного дня президент Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.