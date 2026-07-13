ВАКС визнав винним екснардепа Андрія Деркача в держзраді. Його заочно засудили до 15 років увʼязнення

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Петро Журавель / Wikipedia

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата України Андрія Деркача в державній зраді та незаконному збагаченні. Йому призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування на три роки.

Як повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine, судові дебати тривали з 9 по 23 червня. Прокурор вважав провину Деркача повністю доведеною свідченнями, доказами та експертизами.

За даними слідства, у 2019–2020 роках тодішній український нардеп регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, а згодом проводив пресконференції для дискредитації України. Експертизи підтвердили як обговорення хабаря для фінансування цієї діяльності, так і її підривний характер.

Як заявляли правоохоронці, у 2019–2022 роках Деркач отримав щонайменше $567 тисяч від російських спецслужб і використав їх для інформаційних атак проти України. Йдеться про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. У розшук його оголосили 16 вересня 2022 року.

На суді 13 липня адвокати Деркача не погоджувалися з позицією прокурора і наполягали на недопустимості частини доказів обвинувачення й порушеннях під час досудового розслідування. На їхню думку, дії Деркача не виходили за межі його депутатських повноважень, а факт співпраці з представниками РФ є недоведеним.