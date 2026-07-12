США втретє за тиждень атакували Іран у відповідь на атаку судна в Ормузі

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США втретє за тиждень атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування США.

Напередодні Іран атакував судно M/V GFS Galaxy, яке проходило Ормузькою протокою під прапором Кіпру — один член екіпажу зник безвісти. Через пожежу та пошкодження судно не може продовжити рейс.

Центральне командування США заявило, що Іран знову не виконав своїх обіцянок у межах меморандуму про взаєморозуміння, тому вони вдарили знову.

Водночас Іран повідомив, що закрив Ормузьку протоку після попереджувального пострілу по судну, яке, за його словами, відхилилося від дозволеного маршруту, пише Reuters.

Останніми тижнями Іран атакував Кувейт і Бахрейн, але не бив по Катару з початку квітня та по Обʼєднаних Арабських Еміратах із початку травня. Водночас недільна атака Ірану на Катар поставила під загрозу його роль як посередника в переговорах між США та Іраном.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Проте американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.