Ще трьох учасників конфлікту з військовими ТЦК у Львові відправили під варту

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Суд у Львові заарештував ще трьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на військових під час конфлікту між ТЦК і групою цивільних у ніч на 9 липня.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Їх відправили під варту без права на заставу. За даними слідства, двоє з них — чоловіки віком 21 і 28 років — організовували та підбурювали інших до протиправних дій на Сихові. Крім того, вони брали участь в пошкодженні автівки військових ТЦК — блокували її рух, стрибали по ній та перекинули.

Ще один фігурант — 45-річний львів’янин — за даними слідства, провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК, намагався зірвати з нього форму і словесно ображав.

Усіх трьох підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Що відомо про інцидент

8 липня у Львові військові ТЦК зупинили на вулиці Червоної Калини чоловіка, перевірили його документи та зʼясували, що він порушив правила військового обліку. Чоловіка направили на ВЛК.

У той час інша група оповіщення залишилась на місці — між нею та групою цивільних стався конфлікт. Під час нього люди оточили військових ТЦК та перевернули їхній автомобіль. Натовп кричав: «Ганьба». Місцеві телеграм-канали писали, що мітингувальники прокололи шини та зняли бампер автівки.

9 липня одного з чоловіків, який брав участь у сутичках, затримали. Йдеться про 23-річного Олега Гаврилова. За даними слідства, він підбіг до поліцейського і вдарив його в обличчя — той отримав забійні травми і струс мозку. Далі чоловік розпилив газ із балончика на іншого правоохоронця, через що той отримав опік. Наступного дня суд відправив його під варту.

Згодом правоохоронці затримали ще чотирьох «найбільш активних» учасників конфлікту з військовими ТЦК у Львові.