Ракети для Patriot, вибухи у Вишневому і «вікно можливостей» для закінчення війни. Головне зі спілкування Зеленського з журналістами

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Після саміту НАТО в Анкарі президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. «Бабель» зібрав головне з його заяв.

Про ракети до Patriot

Найближчим часом Україна отримає від США пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Були домовленості про поставки ракет і з Європою — але дат ще немає.

Зеленський назвав саміт НАТО позитивним і результативним для України, як і зустріч із Дональдом Трампом. Президент США визнав, що виробляти ракети для Patriot можуть дві-три країни у світі, серед яких й Україна. Інші не мають технічних можливостей.

Домовленість з Трампом про ліцензії на виробництво ракет для Patriot, за словами президента, мала політичний характер. Тепер дипломати та представники Міноборони мають домовитися про всі технічні деталі. «Раніше домовимось — раніше зможемо виробляти ракети».

Про домовленість зі США щодо дронів

Президент зазначив, що Drone Deal між Україною та США наразі не підписано, однак є деякі документи, які дозволять передати американській стороні різні види українських дронів для випробувань — морські й повітряні. Їхні випробування проходять успішно, після цього буде Drone Deal.

Про можливості закінчення війни та ситуацію в Росії

За словами Зеленського, зараз є вікно можливостей для досягнення миру — Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Путін розуміє, що єдина його перевага — це балістика, якою його війська атакують українські населені пункти.

Зеленський назвав «історичним анекдотом» те, що Росія, економіка якої була орієнтована на експорт енергоресурсів, після українських ударів змушена імпортувати пальне.

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Про протибалістичний проєкт «Фрея»

Найближчими днями у Франції відбудеться зустріч європейських лідерів і компаній, на якій представлять протибалістичний проєкт «Фрея», створений під керівництвом України.

За словами президента, він ставив завдання, щоб «Фрея» була аналогом Patriot, але була дешевшою і розрахованою на масове виробництво. Водночас він наголосив, що вважає цей проєкт «європейським під нашим головуванням».

Про зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким

Зеленський назвав зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі з Навроцьким конструктивною. Президенти дійшли згоди, що в них спільний ворог — Росія.

Хоча сам Навроцький заявив, що на зустрічі не вдалося досягти згоди з історичних питань, президент України вважає, що перемовини пройшли плідно: «На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні та делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею».

Про вибухи у Вишневому

Зеленський заявив, що склад боєприпасів, який Росія атакувала у Вишневому 6 липня, належав одному з підприємств «Укроборонпрому».

Тоді під час атаки загинули 9 людей, ще майже 30 постраждали. Зеленський висловив свої співчуття, назвавши удар по Вишневому «абсолютно жахливою ситуацією».

«Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, і, безумовно, будуть звільнення в «Укроборонпромі», — додав президент.

Про сутичку з ТЦК у Львові

Конфлікт між місцевими й військовими ТЦК, що стався 9 липня у Львові, Зеленський назвав «дуже поганою історією» і «дуже поганим ставленням до людей у військовій формі».

Він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка — МВС «буде розбиратись» із цим інцидентом. А Міністерство оборони «повинно зробити все, що вони обіцяли».