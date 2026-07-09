Винищувачі НАТО зможуть збивати повітряні цілі над країнами Балтії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Відтепер у повітрі над Литвою, Латвією та Естонією винищувачам НАТО дозволять знищувати повітряні обʼєкти, які становлять загрозу, а не лише супроводжувати їх.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Reuters.
За словами Науседи, місію з патрулювання над Балтійськими країнами створювали для мирного часу, коли літаки лише ідентифікували та супроводжували повітряні цілі. Тепер через безпекову ситуацію правила змінять.
Місію патруля над повітряним простором в країнах Балтії запустили у 2004 році після вступу цих країн до НАТО. Вона діє в Литві, Латвії та Естонії, які не мають власних винищувачів. Керівник МЗС Естонії Маргус Цакхна заявив, що оновлена місія дозволить швидше й гнучкіше реагувати на повітряні загрози.
Наразі винищувачі НАТО щоразу підіймаються в повітря, коли російські військові літаки пролітають над міжнародними водами біля країн Балтії — від російського Калінінграда до Фінської затоки. Після анексії Криму у 2014 році місію посилили: тепер у ній беруть участь понад десять винищувачів із двох авіабаз.
Цього року винищувачі НАТО вже відкривали вогонь по безпілотниках, які залетіли в повітряний простір Естонії та Латвії. У НАТО тоді заявили, що це був перший випадок, коли застосували зброю в межах місії для захисту Альянсу.
- У вересні 2025 року в Європу почали залітати дрони та літаки. Зокрема, російські безпілотники фіксували у Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Подвоїлась кількість прольотів невідомих дронів біля британських військових баз. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Дрони також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС у Швеції та військових обʼєктів у Данії.