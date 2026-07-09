Винищувачі НАТО зможуть збивати повітряні цілі над країнами Балтії

Новини

Відтепер у повітрі над Литвою, Латвією та Естонією винищувачам НАТО дозволять знищувати повітряні обʼєкти, які становлять загрозу, а не лише супроводжувати їх.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Reuters.

За словами Науседи, місію з патрулювання над Балтійськими країнами створювали для мирного часу, коли літаки лише ідентифікували та супроводжували повітряні цілі. Тепер через безпекову ситуацію правила змінять.

Місію патруля над повітряним простором в країнах Балтії запустили у 2004 році після вступу цих країн до НАТО. Вона діє в Литві, Латвії та Естонії, які не мають власних винищувачів. Керівник МЗС Естонії Маргус Цакхна заявив, що оновлена місія дозволить швидше й гнучкіше реагувати на повітряні загрози.

Наразі винищувачі НАТО щоразу підіймаються в повітря, коли російські військові літаки пролітають над міжнародними водами біля країн Балтії — від російського Калінінграда до Фінської затоки. Після анексії Криму у 2014 році місію посилили: тепер у ній беруть участь понад десять винищувачів із двох авіабаз.

Цього року винищувачі НАТО вже відкривали вогонь по безпілотниках, які залетіли в повітряний простір Естонії та Латвії. У НАТО тоді заявили, що це був перший випадок, коли застосували зброю в межах місії для захисту Альянсу.