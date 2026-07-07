До публікації «Бабеля» ДБР не отримувало жодної інформації про можливі катування в «Скелі» від командування чи інших служб

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Скеля 425 / Facebook

До матеріалу «Бабеля» Держбюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в «Скелі» ні від командування, ні від інших служб.

Про це директор ДБР Олексій Сухачов розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«Від військового командування інформації щодо негативних ситуацій в «Скелі» ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження», — каже він.

За його словами, не було й інформації про можливі правопорушення на полігонах «Скелі» і від інших служб.

Директор Бюро повідомив, що наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідують 5 кримінальних проваджень щодо «Скелі», які були зареєстровані у 2025-му — на початку 2026 року. Останнє, шосте, зареєстрували в Головному управлінні ДБР вже після розслідування «Бабеля». Найближчим часом всі ці провадження обʼєднають.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань із тих, хто проходить навчання.

У матеріалі йдеться й про службу людей із наркотичною залежністю. Наприклад, один з чинних солдатів «Скелі» став свідком «зомбі-апокаліпсису» під час шикування, на яке привозили наркозалежних: людей били, дехто самовільно випорожнювався просто в строю. Інший мобілізований анонімно розповів, як два дні провів у карцері із шістьма людьми, четверо з яких були в стані абстиненції. Наркозалежні вибивали двері, буянили, а охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ.

У редакції також є анонімні свідчення того, що в підрозділі утримували мобілізованих з ВІЛ, туберкульозом і гепатитом С, позбавляючи їх можливості приймати необхідні для життя медикаменти. Утім, більшість людей, які померли, не мали серйозних захворювань чи наркотичної залежності.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

Крім того, після публікації розслідування ми отримали численні звернення від рідних новобранців «Скелі», які померли під час БЗВП. «Бабель» нарахував щонайменше сім таких смертей, шість з них — за останні пів року. Детальніше про їхні обставини — в новині.