«Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року

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Після публікації розслідування про штурмовий полк «Скеля», де «Бабель» розповів про 25 смертей мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки з кінця осені 2025 по весну 2026 року, до редакції звернулися рідні і близькі інших новобранців, які померли під час БЗВП.

Шість нових епізодів охоплюють ті самі пів року, один — стався літом минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Усі нові виявлені епізоди, як і попередні, а також контакти рідних померлих редакція передала слідчим Державного бюро розслідувань.

Список мобілізованих, які померли під час навчань:

Богданов Сергій Анатолійович, 43 роки. Зі слів близьких, не мав наркотичної залежності. Зі слів рідних, 26 січня 2026 року Богданова мобілізували до «Скелі». Помер у лікарні 4 лютого 2026 року. Офіційна причина смерті — гостра серцево-судинна недостатність, кардіоміопатія неуточнена. Зі слів матері Ольги Богданової, у неї є фото, де в чоловіка побите обличчя. Також вона говорить, що коли тіло сина одягали в морзі, воно виглядало побитим.

Зі слів рідних, 26 січня 2026 року Богданова мобілізували до «Скелі». Помер у лікарні 4 лютого 2026 року. Офіційна причина смерті — гостра серцево-судинна недостатність, кардіоміопатія неуточнена. Зі слів матері Ольги Богданової, у неї є фото, де в чоловіка побите обличчя. Також вона говорить, що коли тіло сина одягали в морзі, воно виглядало побитим. Чаусов Ігор Миколайович, 38 років. Зі слів близьких, не мав наркотичної залежності. 11 лютого 2026 року потрапив до 155 ОМБр, БЗВП проходив на базі «Скелі», він був туди офіційно прикомандирований. Помер 7 березня 2026 року в лікарні. Офіційна причина смерті — інтоксикація, токсична дія неуточнених речовин, випадкове отруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин. На фото і відео, наданих дружиною, зафіксовані синього кольору пальці рук і ніг.

11 лютого 2026 року потрапив до 155 ОМБр, БЗВП проходив на базі «Скелі», він був туди офіційно прикомандирований. Помер 7 березня 2026 року в лікарні. Офіційна причина смерті — інтоксикація, токсична дія неуточнених речовин, випадкове отруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин. На фото і відео, наданих дружиною, зафіксовані синього кольору пальці рук і ніг. Кукса Андрій Вікторович, 47 років. Зі слів близьких, не мав наркотичної залежності. Мобілізували в «Скелю» 15 жовтня, але, зі слів рідних, довго офіційно не оформлювали. Помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина смерті — навмисне самоушкодження. Рідні самостійно знайшли тіло в морзі, вони розповідають про шість ударів гострим предметом в ділянку шиї. Вони твердять, що Андрія переслідували і вбили.

Мобілізували в «Скелю» 15 жовтня, але, зі слів рідних, довго офіційно не оформлювали. Помер 6 грудня в підʼїзді будинку в Жовтих Водах. Офіційна причина смерті — навмисне самоушкодження. Рідні самостійно знайшли тіло в морзі, вони розповідають про шість ударів гострим предметом в ділянку шиї. Вони твердять, що Андрія переслідували і вбили. Набракло Євген Михайлович, 41 рік. Зі слів рідних, не мав наркотичної залежності, віруючий. Мобілізували до «Скелі» 1 грудня 2025 року. Помер у лікарні 1 січня 2026 року. Офіційна причина смерті — гострий гнійний бактеріальний менінгіт. Зі слів рідних, тіло Євгена виглядало вкрай худим і виснаженим.

Мобілізували до «Скелі» 1 грудня 2025 року. Помер у лікарні 1 січня 2026 року. Офіційна причина смерті — гострий гнійний бактеріальний менінгіт. Зі слів рідних, тіло Євгена виглядало вкрай худим і виснаженим. Цуканов Дмитро Васильович, 41 рік, був на замісній підтримувальній терапії. Мобілізували до «Скелі» 21 січня 2026 року. Помер у районі місця проведення БЗПВ 2 лютого 2026 року. Офіційна причина смерті — пневмонія. Батько Василь Цуканов говорить про підозрілі сліди на тілі сина.

Мобілізували до «Скелі» 21 січня 2026 року. Помер у районі місця проведення БЗПВ 2 лютого 2026 року. Офіційна причина смерті — пневмонія. Батько Василь Цуканов говорить про підозрілі сліди на тілі сина. Потапенко Володимир Андрійович, 51 рік. За словами близьких, не мав наркотичної залежності. Зі слів дружини Олени Дудіної, потрапив у полк 2 лютого 2026 року, помер 21 лютого 2026 року під час охорони одного з обʼєктів «Скелі». Офіційна причина смерті — легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. Дружина вважає, що Володимиру вчасно не надали медичної допомоги.

Зі слів дружини Олени Дудіної, потрапив у полк 2 лютого 2026 року, помер 21 лютого 2026 року під час охорони одного з обʼєктів «Скелі». Офіційна причина смерті — легенево-серцева недостатність, часткова пневмонія. Дружина вважає, що Володимиру вчасно не надали медичної допомоги. Татарінцев Ігор Олександрович, 28 років. За словами близьких, не мав наркотичної залежності. Мобілізували 9 липня 2025 року. Помер у лікарні 13 липня 2025 року. Офіційна причина смерті — кардіоміопатія. У лікарню потрапив з підозрою на отруєння невідомою речовиною.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

У матеріалі йдеться й про службу людей із наркотичною залежністю. Наприклад, один з чинних солдатів «Скелі» став свідком «зомбі-апокаліпсису» під час шикування, на яке привозили наркозалежних: людей били, дехто самовільно випорожнювався просто в строю. Інший мобілізований анонімно розповів, як два дні провів у карцері із шістьма людьми, четверо з яких були в стані абстиненції. Наркозалежні вибивали двері, буянили, а охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ.

У редакції також є анонімні свідчення того, що в підрозділі утримували мобілізованих з ВІЛ, туберкульозом і гепатитом С, позбавляючи їх можливості приймати необхідні для життя медикаменти. Утім, більшість людей, які померли, не мали серйозних захворювань чи наркотичної залежності.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.