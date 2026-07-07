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«Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року

Автори:
Вероніка Довганюк, Катерина Лихогляд
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Після публікації розслідування про штурмовий полк «Скеля», де «Бабель» розповів про 25 смертей мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки з кінця осені 2025 по весну 2026 року, до редакції звернулися рідні і близькі інших новобранців, які померли під час БЗВП.

Шість нових епізодів охоплюють ті самі пів року, один — стався літом минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Усі нові виявлені епізоди, як і попередні, а також контакти рідних померлих редакція передала слідчим Державного бюро розслідувань.

Список мобілізованих, які померли під час навчань:

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

У матеріалі йдеться й про службу людей із наркотичною залежністю. Наприклад, один з чинних солдатів «Скелі» став свідком «зомбі-апокаліпсису» під час шикування, на яке привозили наркозалежних: людей били, дехто самовільно випорожнювався просто в строю. Інший мобілізований анонімно розповів, як два дні провів у карцері із шістьма людьми, четверо з яких були в стані абстиненції. Наркозалежні вибивали двері, буянили, а охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ.

У редакції також є анонімні свідчення того, що в підрозділі утримували мобілізованих з ВІЛ, туберкульозом і гепатитом С, позбавляючи їх можливості приймати необхідні для життя медикаменти. Утім, більшість людей, які померли, не мали серйозних захворювань чи наркотичної залежності.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.