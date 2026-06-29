Нардепу Миколі Тищенку оголосили підозру. Слідство каже, він вимагав $1 млн за «кришування» кол-центрів

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УНІАН

САП і НАБУ викрили нардепа Миколу Тищенка — його підозрюють у тому, що він вимагав $1 млн хабаря за «кришу» для кол-центру, та у відмиванні коштів.

Про це повідомила САП, а імʼя нардепа підтвердили джерела «Бабеля».

За даними правоохоронців, у 2023 році він вимагав $1 млн у чоловіка, якого вважав одним з організаторів мережі шахрайських кол-центрів. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати їхній діяльності та допомогти усунути конкурентів. Однак цих грошей депутат так і не отримав.

Також правоохоронці стверджують, що нардеп «відмив» 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною. За версією слідства, жінка не мала законних доходів для такого «подарунка», а фактичної передачі коштів не було.

Крім того, ці кошти депутат нібито вказав у щорічній декларації як законно отриманий подарунок.

Йому повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна та недостовірне декларування.

Де ще фігурує Тищенко

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Мазоху (Павлова), коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Мазоха посперечався з Тищенком. За однією з версій, Мазоха та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Мазохою і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, це Богдан Писаренко зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня 2024 року Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини, а вже ввечері його відправили під домашній арешт.

Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Мазоху.

12 травня 2025 року суд змінив запобіжні заходи Миколі Тищенку і Богдану Писаренку. Тоді їм призначили нічні домашні арешти до 12 липня. 9 жовтня 2025 року суд змінив Тищенку та Писаренку запобіжки — замість нічного домашнього арешту їм призначили особисте зобовʼязання.

Вже 26 лютого 2026 року Тищенко повернувся до Верховної Ради — він увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України» (раніше його виключили з партії «Слуга народу»).

Наступне засідання суду у справі про побиття ветерана заплановане на 14 липня 2026 року. Деякі попередні судові розгляди Тищенко зривав, а іноді навіть не приходив на них.