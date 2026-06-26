У Франції затриманий раніше танкер тіньового флоту РФ передадуть прокуратурі Марселю
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Франції перехоплений 23 червня танкер тіньового флоту РФ передадуть прокуратурі Марселю — йдеться про судно Deliver.
Про це повідомила морська префектура Середземномор’я.
Судно у супроводі ВМС Франції прибуло до затоки Фос. Далі його поставлять на якір і передадуть прокуратурі.
Навколо танкера встановили зону заборони для плавання (500 м) та польоту (майже 3 км) — це потрібно для розслідування.
За даними ГУР, судно Deliver перебуває під санкціями Євросоюзу, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Цей танкер ходить під прапором Камеруну і з 2024 року в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.
- Франція не вперше перехоплює танкери російського тіньового флоту. 20 березня Військово-морські сили країни затримали танкер Deyna, який прямував з Мурманська під прапором Мозамбіку. Однак через місяць влада Франції дозволила відпустити цей танкер.
- 31 травня в Атлантичному океані Франція також затримала судно Tagor, яке перевозить нафтопродукти з російських портів до третіх країн.