Свириденко: На конференції в Гданську Україна залучила понад €10 млрд

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На Конференції з відновлення України в польському Гданську підписали 160 угод на загальну суму понад €10 мільярдів.

Такі підсумки підбила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Серед ключових результатів:

А ще — угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг у прифронтових регіонах та нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.