Колишній польський премʼєр Качинський поверне свій орден Ярослава Мудрого

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Колишній премʼєр-міністр Польщі та лідер правої партії «Право і справедливість» (президент Кароль Навроцький — її член) Ярослав Качинський поверне Україні орден Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це він сказав під час пресконференції, пише RMF24.

Качинський отримав орден у 2022 році від українського президента Володимира Зеленського. Зараз він пояснює, що так хоче виразити своє ставлення не до українців, а до «українських еліт». Також це акт лояльності до президента Польщі Кароля Навроцького — члена «Права і справедливості».

Польський політик засудив приїзд на конференцію з відновлення України в Гданську (яка триває з 25—26 червня) мера Львова Андрія Садового, оскільки той є «явним прихильником Бандери».

Також Качинський вважає, що його країна має почати блокувати відкриття наступних переговорних кластери з Україною про членство в ЄС. Він уточнив, що це не позиція партії, а його думка.

Умовами, які мають покращити відносини між Україною та Польщею, на думку Качинського, є «визнання Україною провини (у подіях 1943 року на Волині), вибачення та поховання всіх жертв».

Конфлікт навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.

Авторка: Христина Піцуряк