ЄС виділяє Україні перший транш допомоги в розмірі €3,2 млрд

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Європейський союз передає Україні перший транш допомоги в розмірі €3,2 млрд. Це частина більшого кредиту на €90 млрд, який ЄС планує виділити Україні протягом наступних двох років.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Конференції з питань відновлення у Гданську.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом, 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. А найближчими днями ми почнемо виплачувати перші кошти з €6 млрд, призначених для виробництва дронів. Це — солідарність у дії», — сказала очільниця ЄК.

Днем раніше Euractiv писав, що весь перший транш піде на бюджетну підтримку. Спершу планувало, що це одразу буде транш на €6 млрд на дрони, але плани змінились через технічні причини, адже ЄС треба гарантувати належний моніторинг використання коштів.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». 23 квітня роботу «Дружби» відновили, того ж дня Рада Європейського Союзу затвердила цей кредит і 20-й пакет санкцій проти Росії.

З загальної суми €60 млрд підуть на зміцнення оборони України, а €30 млрд — на макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку. €45 млрд мають виділити у 2026 році, інші €45 млрд — у 2027-му.

Виділені на 2026 рік гроші розподілять так: €28,3 млрд — на оборону, €16,7 млрд — на підтримку бюджету (€8,35 млрд євро — у межах механізму макрофінансової допомоги ЄС, ще стільки ж — через інструмент Ukraine Facility).

Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.