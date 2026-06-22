Буданов та Кислиця їздили в Польщу, аби залагодити конфлікт. Коли не вдалося, Зеленський відправив орден Білого Орла поштою

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Перед тим як повернути орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому «Новою поштою», Україна намагалася владнати конфлікт дипломатично.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю ТСН.

«Голова мого офісу і перший заступник, [Кирило] Буданов і [Сергій] Кислиця, сказали: “Ми хочемо полетіти, ми вирішимо питання з поляками — з адміністрацією Кароля”. Я сказав: “Ви не вирішите це, на мій погляд, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який вже почався”», — сказав Зеленський.

За його словами, Буданов та Кислиця все ж поїхали, спілкувалися з Канцелярією президента Польщі та командою прем’єр-міністра, командою спікера, «але повернулись з відчуттям “пане президенте, ми відчуваємо, що вони це зроблять”».

Після того, каже Зеленський, він спробував ініціювати зустріч з Навроцьким, але той натомість зробив новий випад проти України.

«Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок: каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить для чого — щоби потім тиснути на [премʼєра Дональда] Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі», — сказав Зеленський.

Також Зеленський впевнений, що його зустріч з прем’єром Дональдом Туском ніяк не вплинула на президента Польщі і його рішення.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.