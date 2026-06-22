Польща пояснила, чому відібраний у Зеленського орден досі є у Муссоліні, Єкатерини ІІ та «друга Кремля» Шредера

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У Канцелярії польського президента пояснили, чому відібраний в українського президента Володимира Зеленського орден досі є у італійського диктатора Беніто Муссоліні, російської імператриці Єкатерини ІІ та колишнього канцлера ФРН та «друга Кремля» Герхарда Шредера.

Як написала міністерка Канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак, у перших двох він є, оскільки посмертно нагород не позбавляють.

Що стосується колишнього канцлера Німеччини, відомого тісними звʼязками з Росією, то він «ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи», каже Єнджак.

«За правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам’ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь «героїв СС», — додала вона.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.