Експремʼєр Гройсман повернув польський орден — на знак солідарності з Україною, але без образи на польський народ

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Facebook / Volodymyr Groysman

Колишній премʼєр-міністр Укрїни Володимир Гройман повернув Лицарський хрест ордена Заслуг Республіки Польща.

Про це він повідомив у фейсбуку.

Політик отримав нагороду у 2011 році, коли був мером Вінниці. Її вручили за розвиток міжрегіональних польсько-українсьих відносин і популяризацію польських культури й історії.

Гройсман написав, що робить цей жест не з образою на польський народ, а з глибокою повагою та вдячністю до нього за всі роки підтримки, із вдячіністю до мільйонів поляків, що відкрили свої серця і домівки для українців.

Facebook / Volodymyr Groysman

«Кожен народ має право на свою історію та своїх героїв. Це право священне — і для України, і для Польщі. Ми можемо дивитись на минуле по-різному, і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею. Але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє.

Є те, що не підлягає дискусії: сьогодні точиться війна. Справжній ворог — росія. І поки ця війна триває — суперечки про минуле ми не можемо собі дозволити. Саме цього і прагне москва: щоб Варшава і Київ дивились не вперед, а назад», — додав Гройсман.

Чому у Зеленського забрали найвищу державну нагороду Польщі

26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

Проте це рішення українського президента викликало обурення у поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Три президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — також відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Також від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» — відмовилися голова МЗС Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Також від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер. Дії президента Навроцького він назвав «кошмаром».