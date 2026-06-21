«Знак протесту проти дурного рішення». Ексдепутат Сейму Польщі також повернув Навроцькому свою держнагороду

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Piotr Fogler / Facebook

Колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер повернув президентові Каролю Навроцькому свій Золотий Хрест Заслуги. Так він висловив протест проти «дурного рішення» забрати в українського президента Володимира Зеленського орден Білого Орла.

Про це Фоглер написав у фейсбуку.

Він зазначив, що це жест не на адресу президента, який вручив йому цей орден, тобто третього президента Польщі Александра Квасневського, а саме до Кароля Навроцького — чинного президента, якого Фоглер назвав «нинішнім орендарем Бельведера».

«Те, що зробив і продовжує робити цей пан, якого називають президентом, — це кошмар, і для мене він не є президентом моєї країни, а лише помилкою, і я досі чекаю на перерахунок голосів Центральною виборчою комісією, бо до сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів», — заявив польський ексдепутат.

Чому у Зеленського забрали найвищу державну нагороду Польщі

26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

Проте це рішення українського президента викликало обурення у поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Три колишніх президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — також відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Також від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» — відмовилися голова МЗС Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Кирило Буданов.