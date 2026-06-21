Уже чотири українських президенти. Порошенко також відмовився від ордена Білого Орла — найвищої польської держнагороди

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Getty Images / «Бабель»

П’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко відмовився від ордена Білого Орла. Це вже четвертий президент України, який ухвалив таке рішення.

Про це він написав у фейсбуці.

За словами Порошенка, він іще два тижні тому обіцяв своїм колегам вчинити так, якщо «не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення».

«Вважаю помилковим рішення президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим щодо народу України. Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею», — зазначив Порошенко.

Він додав, що орденом Білого Орла нагороджували не президентів держави, а українців, зокрема воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу.

При цьому Порошенко запропонував «вже з понеділка» шукати рішення, «які дозволять не поглибити нинішню кризу», і нагадав про формулу Папи Римського Івана Павла ІІ «прощаємо і просимо прощення», «яка свого часу допомогла нашим народам знайти шлях до примирення і партнерства».

Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили другий президент України Леонід Кучма і третій — Віктор Ющенко. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовилися від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Це стало реакцією на те, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Усе через те, що Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів ССО імені Героїв УПА.

Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Скандал довкола найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

На тлі скандалу польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови», бо, за його словами, «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Туск мав на увазі зустрічі української делегації з польськими посадовцями.