Іран знову закриває Ормузьку протоку через удари по Лівану

Новини

Військове командування Ірану заявило, що країна знову закриває Ормузьку протоку для суден. Причина — порушення режиму припинення вогню.

Про це пише іранське агентство Fars.

Згідно із заявою, США не виконали перший пункт меморандуму, де йдеться про те, що сторони припиняють військові дії на всіх фронтах, зокрема в Лівані, і відмовляються атакувати одна одну.

Раніше у The Times of Israel написали, що Ізраїль вдарив по цілях «Хезболли» на півдні Лівану. Також у військовому командуванні Ірану додали, що це перший крок, який країна робить у відповідь на порушення угоди.

За даними Reuters, 19 червня Ізраїль та ліванська «Хезболла» домовилися припинити вогонь. Перемирʼя мало початися о 16:00 за Києвом. Цьому передували посилені бої між сторонами на півдні Лівану — через них зірвалися заплановані переговори між США та Іраном.