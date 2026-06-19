WP: Ізраїль може зірвати мирну угоду між США та Іраном через війну в Лівані

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Американська розвідка попередила президента США Дональда Трампа, що Ізраїль може зірвати мирну угоду між Вашингтоном і Тегераном через Ліван.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чиновників.

За даними джерел, це повʼязано з тим, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує продовжувати війну в Лівані, зокрема проти «Хезболли». У розвідці повʼязують такі кроки з майбутніми виборами, перед якими премʼєр хоче показати, що не виведе війська з Лівану й може посилити бойові дії проти «Хезболли».

Також у звіті розвідки йдеться про те, що угода може підірвати здатність Ізраїлю оборонятися від «Хезболли», проте американські посадовці стверджують, що умови дозволяють атакувати у відповідь на удари.

За даними Reuters, сьогодні Ізраїль та ліванська «Хезболла» домовилися припинити вогонь. Перемирʼя мало початися о 16:00 за Києвом. Цьому передували посилені бої між сторонами на півдні Лівану — через них зірвалися заплановані на сьогодні переговори між США та Іраном.