Медіа: Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою, а Ізраїль та Ліван домовились про перемирʼя
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Іран знову обмежив прохід суден Ормузькою протокою.
Про це пише Bloomberg з посиланням на документ адміністрації Перської затоки.
Усі судна, що проходять протокою транзитом, повинні отримати обовʼязковий страховий поліс. Поки що він безкоштовний, але це може змінитись в майбутньому.
Також судна повинні слідувати встановленим маршрутом — уздовж її узбережжя. Альтернативні маршрути заборонені.
Тим часом Ізраїль та ліванська «Хезболла» домовились припинити вогонь, повідомив Reuters представник США.
Перемирʼя мало початися вже сьогодні о 15:00 за Києвом. Цьому передували посилені бої між сторонами на півдні Лівану — через них зірвались заплановані на сьогодні переговори між США та Іраном.
- У ніч проти 15 червня США та Іран домовилися про мир. Обидві сторони оголосили, що зупинять вогонь на всіх фронтах, включно з Ліваном. Однак ізраїльське медіа Ynet з посиланням на джерела писало про те, що Ізраїль продовжить операції в Лівані проти терористів «Хезболли», попри мирну угоду США та Ірану.