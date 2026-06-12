Експрезиденту Південної Кореї додали ще 30 років тюрми до довічного ув’язнення. Його визнали винним у запуску дронів над КНДР

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Юн Сок Йоль / Facebook

Суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років позбавлення волі. Його визнали винним у тому, що він віддав наказ про запуск безпілотників на територію Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Центральний районний суд Сеулу дійшов висновку, що запуском дронів Юн Сок Йоль хотів спровокувати Пхеньян на відповідь і створити привід для воєнного стану, який він оголосив у грудні того ж року. За це його вже засудили до пожиттєвого увʼязнення в лютому цього року.

Тепер суд визнав експрезидента винним за статтями про зловживання владою та надання переваг ворогу. Там кажуть, що рішення про проведення операції виходило за межі законного використання військової сили та суперечило обов’язку голови держави діяти виключно в інтересах національної безпеки.

Разом з експрезидентом вироки отримали й інші фігуранти справи: колишній міністр оборони — 30 років ув’язнення, ексголова військової контррозвідки — 15 років, а колишній командувач підрозділу з операцій дронів — три роки умовно з випробувальним терміном п’ять років.

Адвокати Юн Сок Йоля заявили, що оскаржуватимуть вирок. Захист стверджує, що запуск дронів був відповіддю на провокації Північної Кореї, зокрема на запуск повітряних куль зі сміттям у 2024 році.

Воєнний стан у Південній Кореї

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.

15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Його звинувачують у заколоті, зловживанні владою та сприянні ворожій державі. Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували 13 серпня за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.

Корейський суд у цій справі також присудив 23 роки позбавлення волі колишньому прем’єр-міністру Хан Док Су. Суд дійшов висновку, що Хан запропонував тодішньому президентові Юн Сок Йолю скликати засідання уряду перед оголошенням воєнного стану.

За даними суду, ексголова уряду не висловив заперечень проти оголошення воєнного стану та закликав міністра внутрішніх справ припинити постачання електроенергії та води для опозиційних медіа.