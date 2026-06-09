Зеленський пропонує Британії купити ППО для України на кошти Абрамовича від продажу «Челсі»

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Президент України Володимир Зеленський запропонував Британії використати $3,3 млрд від продажу футбольного клубу «Челсі» російського олігарха Романа Абрамовича на ППО для України.

Про це президент розповів в інтерв’ю The Guardian.

За словами Зеленського, ці кошти могли б допомогти профінансувати закупівлю додаткових систем ППО та засобів протиракетної оборони, зокрема американського виробництва. Він зазначив, що українські та британські дипломати вже обговорюють це питання, хоча процес залишається складним.

Крім того, в інтервʼю Зеленський згадав про зустріч з Абрамовичем у Києві щодо мирних перемовин. Президент пожартував, що Абрамович не приніс із собою грошей за продаж «Челсі», коли вони зустрілися минулого місяця.

«Я сказав: “Нам потрібні ваші гроші”», — розповів Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна разом із Великою Британією працює над створенням європейської антибалістичної системи. За його словами, такий проєкт був би важливим як для України, так і для британської сторони.

Кошти Абрамовича від продажу «Челсі»

Роман Абрамович, який також має ізраїльське і португальське громадянство, є колишнім власником англійського футбольного клубу «Челсі». Forbes оцінює його статки в $9,2 мільярда.

У 2022 році Абрамович потрапив під санкції через війну РФ проти України, тому того ж року Абрамович продав ФК «Челсі», щоб команда не потрапила під санкції, які чекали на самого олігарха. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб £2,5 мільярда.

Абрамович «хотів, аби виручені кошти передали благодійному фонду для потреб постраждалих із Росії та України». Натомість уряд Великої Британії планував передати ці гроші лише до новоствореного Фонду допомоги постраждалим від війни в Україні. Відтоді гроші застрягли: Британія не дозволяла витрачати кошти з продажу «Челсі» поза межами України.

У 2025 році Британія заявила, що хоче розморозити кошти від продажу «Челсі» та віддати їх Україні. Вже 17 грудня країна видала ліцензію на переказ понад $3,3 мільярда та заявила, що якщо Абрамович не погодиться на пропозицію, уряд Британії піде в суд. У відповідь олігарх найняв юристів, щоб заблокувати переказ коштів, писала The Times.