Партія премʼєра Нікола Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії

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У Вірменії попередньо підрахували 100% голосів на парламентських виборах — перемагає правляча партія «Громадянський договір» Нікола Пашиняна.

Про це пише вірменська служба «Радіо Свобода».

Ця політсила набрала 727 160 голосів, або 49,81%. Пашинян ще вночі оголосив про свою перемогу та зазначив, що його партія сформує уряд самостійно.

«Це історична перемога, яка, безсумнівно, забезпечить вічне існування та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно ж, ми отримаємо міцний та інституційний мир», — запевнив чинний прем’єр-міністр.

Проросійський блок «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна набрав 340 062 голоси, або 23,29%.

Блок експрезидента Роберта Кочаряна «Вірменія» посів третє місце з результатом у 145 097 голосів, або 9,94%. Також до парламенту проходить «Процвітаюча Вірменія» — 58 368 голосів, або 4%. Решта партій не подолали прохідний барʼєр.

Вибори у Вірменії

Голосування під час парламентських виборів у Вірменії тривало 7 червня з 08:00 до 20:00 на понад 2 000 виборчих дільниць. У виборах брали участь 18 політичних сил — 16 партій і два блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других — 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменше 101 депутат і три політичні партії.

На виборах мали право проголосувати 2,486 мільйона людей. Явка, за даними Центральної виборчої комісії Вірменії, становила 58,97% — проголосували 1,477 мільйона людей. На парламентських виборах 2021 року явка була нижчою — 49,4%.

Ці вибори проходили на тлі політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією. Чинного премʼєра Нікола Пашиняна РФ звинувачує в проєвропейському курсі. Через це РФ уже пригрозила країні зростанням цін на газ, а останнім часом почала вводити обмеження на імпорт з країни.

Незадовго до виборів Росія та її союзники вимагали, щоб Вірменія провела референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Влада країни від цього відмовилася, бо для цього «немає підстав».

Агентство Reuters писало, що влада РФ планувала завезти майже 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, на вибори у Вірменію, аби ті голосували за суперників Пашиняна.