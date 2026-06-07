FT: Зеленський передав Путіну пропозицію про зустріч через Абрамовича

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Президент України Володимир Зеленський 21 травня передав Путіну повідомлення з пропозицією про зустріч через російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Двоє анонімних високопосадовців України повідомили FT, що зміст послання був схожий на відкритий лист Зеленського до Путіна, який опублікували на сайті президента 4 червня.

FT нагадує, що Абрамович вже допомагав у переговорах між Росією та Україною у 2022 році. Абрамович також допоміг укласти угоду, що забезпечила експорт українського зерна через Чорне море пізніше того ж року.

Путін 5 червня заявляв, що російський бізнесмен (його імені диктатор не назвав) буцімто їздив на зустріч із Зеленським до Києва, де український президент просив про зустріч з Путіним.