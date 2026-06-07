У Вірменії стартували парламентські вибори на тлі тиску РФ через проєвропейський курс країни

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У Вірменії 7 червня стартували парламентські вибори. Через них у країни вже погіршилися стосунки з Росією.

Про це пише вірменська служба «Радіо Свобода».

Виборчі дільниці на території країни, яких загалом понад 2 000, відчинилися о 08:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00, а попередні результати очікуються після опівночі. Право голосу мають 2,5 млн громадян.

За місце у парламенті змагаються 18 політичних сил: 16 партій і два виборчих блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других — 8%. Загалом у парламенті має бути щонайменше 101 депутат і три політичні партії.

Чому це важливо

Ці вибори проходять на тлі політичної напруги у відносинах між Вірменією та Росією. Опитування прогнозують перемогу чинному премʼєру Ніколу Пашиняну, якого РФ звинувачує у проєвропейському курсі. Через це РФ вже пригрозила країні ростом цін на газ, а останнім часом почала вводити обмеження на імпорт з країни.

Незадовго до виборів Росія та її союзники вимагали, щоб Вірменія провела референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Влада країни від цього відмовилася, бо для цього «немає підстав».

Агентство Reuters писало, що влада РФ планує завезти майже 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, на вибори у Вірменію, аби ті голосували за суперників Пашиняна.