У Києві та Дніпрі зросла кількість загиблих через російські атаки
- Ольга Березюк
Станом на 12:20 у Києві та Дніпрі 17 людей загинули через нічні атаки армії Росії.
У Дніпрі з-під завалів дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика — це вже друга загибла дитина в місті, раніше повідомляли про смерть хлопчика 2023 року народження. Кількість загиблих зросла до 11.
Через атаку постраждали 37 людей, 22 з них зараз у лікарнях.
У Києві один з постраждалих помер у лікарні. Медики загалом підтвердили 64 поранених і шість загиблих, однак дані ще можуть бути не остаточними.
- Цієї ночі росіяни запустили по Україні 656 дронів і понад 70 ракет, серед них і протикорабельні «Циркони».
- Загалом по Україні наразі відомо про 17 загиблих і понад сто постраждалих. Атака понівечила цивільні обʼєкти на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі.