Місія МВФ прибула до Києва для першого перегляду кредитної програми EFF
- Світлана Кравченко
До Києва 27 травня прибули представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) для першого перегляду багатомільярдної кредитної програми для України.
Про це йдеться у заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішилли Тофано.
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українськими чиновниками та іншими партнерами. Це перший перегляд у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на $8,1 мільярда.
За словами Тофано, на переговорах йтиметься про два напрямки: макроекономічна політика (як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом) та ключові структурні реформи (зміни в економіці та держуправлінні, які вимагає МВФ як умову фінансування).
Паралельно місія проводить консультації за статтею IV Угод МВФ — це щорічна стандартна процедура оцінки економічного стану країни.
- Наприкінці лютого 2026 року Рада директорів МВФ схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда. Але для подальшого фінансування в межах програми Україна має виконати низку зобов’язань, серед яких — ухвалення чотирьох податкових законопроєктів.
- У квітні депутати схвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. А законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX» — підтримали в першому читанні.
- Серед інших вимог МВФ — скасувати пільги зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує 4 мільйони гривень, але цю вимогу відтермінували. А за день до прибуття місії МВФ, 26 травня, депутати провалили законопроєкт про ПДВ на посилки до €150.