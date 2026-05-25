Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до Києва

Новини

Светлана Тихановская / Telegram

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у понеділок, 25 травня, прибула зі своїм першим офіційним візитом до Києва.

Про це вона написала у соцмережах.

Вона показала іменний квиток на потяг «Укрзалізниці», на якому маршрутом вказано «Повний Перемишль — вільний Київ — свабодны Мінск».

Светлана Тихановская / Telegram

Після приїзду Тихановська відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в боях за Україну у січні 2025 року.

«Вона символізує не лише наш спротив диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо почати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі», — написала Тихановська.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським «у будь-якій точці» України чи Білорусі. Тоді український голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що «в української сторони є з ким зустрічатися».

Хто така Світлана Тихановська

У 2019 році чоловік Тихановської Сергій хотів балотуватися в президенти, але його затримали і заарештували. З весни 2020 року Тихановський сидів у вʼязниці, а замість нього у президенти Білорусі балотувалася дружина Світлана.

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися попередні «вибори» президента. За офіційними даними, з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Однак дані спостерігачів і опозиції кажуть, що перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.

Після цього білоруси закликали до перевиборів і вийшли на масштабні протести. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа і правозахисники.

Після виборів Тихановська переїхала до Литви і стала обличчям та лідером білоруської опозиції. У 2023 році її заочно засудили в Білорусі до 15 років увʼязнення.

Наразі Тихановська продовжує політичну діяльність за кордоном. У червні 2025 року її чоловіка Сергія Тихановського випустили з-під варти після візиту в Мінськ спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога.