Трамп заперечив, що Сі Цзіньпін сказав йому, буцімто Путін може пошкодувати про початок війни проти України
- Анастасія Зайкова
Президент США Дональд Трамп заперечив, що президент Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, буцімто Путін може пошкодувати про початок війни проти України.
Про це американський президент заявив журналістам.
«Сі такого ніколи не говорив», — сказав Трамп, коментуючи публікацію, у якій Financial Times писало про це з посиланням на джерела, передає Bloomberg.
Інформацію FT також заперечили в Міністерстві закордонних справ Китаю. Представник МЗС КНР Го Цзякунь заявив, що матеріал «суперечить фактам і є чистою вигадкою».
Напередодні FT з посиланням на анонімних співрозмовників писало, що китайський лідер зробив цю заяву під час ширших переговорів, які стосувалися України. Також Трамп запропонував, щоб три лідери співпрацювали проти Міжнародного кримінального суду (МКС).
- Президент США Дональд Трамп разом з делегацією з 13 по 15 травня перебував з офіційним візитом у Китаї вперше за 9 років — востаннє він був у Пекіні у 2017-му.
- Пресслужба Білого дому повідомила, що на зустрічі Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна сторони домовилися, що Ормузьку протоку потрібно відкрити для проходу суден з енергоносіями. Крім того, Трамп заявляв, що Китай купуватиме у США нафту та придбає 200 літаків Boeing. Країни також погодились знизити тарифи.
- Вже сьогодні з візитом до Китаю прибув Путін. У Кремлі заявили, що серед ключових тем зустрічі будуть енергетика, торгівля та проєкт газопроводу «Сила Сибіру — 2».