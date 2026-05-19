Маргрете II виписали з лікарні — колишня королева Данії перебувала там через стенокардію

Колишню королеву Данії Маргрете II виписали з лікарні. Вона перебувала там через стенокардію.

Про це повідомила пресслужба королівського дому.

Зараз 86-річна королева повертається до палацу Фреденсборг. За станом здоровʼя вона відклала візит до Театру пантоміми 23 травня.

Її госпіталізували у королівський шпиталь Rigshospitalet 14 травня. Вже 15 травня їй провели ангіопластику на судині, яка живить серце.

У 2023 році королева вже перенесла складну операцію на спині, а навесні 2025 року потрапила до лікарні через застуду.

