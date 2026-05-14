Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку

Премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оголосила, що подає до Сейму заяву про відставку. Це означає відставку всього уряду країни.

Про це вона написала у себе у фейсбуці.

«Сьогодні я прийняла важке, але чесне рішення — піти у відставку з посади прем’єр-міністра. Моїм пріоритетом зараз і завжди було благополуччя та безпека латвійського народу. Партії та коаліції змінюються, але Латвія залишається. І моя відповідальність перед суспільством стоїть понад усе», — йдеться у дописі премʼєрки.

Вона додала, що «політична заздрість та вузькі партійні інтереси взяли гору над відповідальністю».

«Побачивши сильного та професійного кандидата на посаду міністра оборони, політичні балакуни обрали не рішення, а кризу», — додала політикиня.

Говорячи про «професійного кандидата», Сіліня має на увазі полковника латвійської армії Райвіса Мелніса, якого вона висунула на посаду міністра оборони після відставки Андріса Спрудса. Після цього партія «Прогресивні» — партнер політсили премʼєрки «Нова єдність» у коаліції — заявила, що не підтримуватиме уряд.

Керівник фракції «Прогресивні» в Сеймі Андріс Шуваєв закликав президента країни Едгарса Рінкевичса розпочати консультації щодо формування нового уряду.

Відставка премʼєрки Сіліні означає, що уряд країни продовжить виконувати обов’язки як тимчасовий, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні.

Що передувало

Політична криза в Латвії почалася після того, як у ніч на 7 травня в повітряний простір країни залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію».

Голова МЗС України Андрій Сибіга пізніше заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє у Латвію та Литву своїх експертів для допомоги в захисті їхнього повітряного простору.