У Білому домі заявили, що Трамп залишив Венсу листа з інструкціями на випадок, якщо з ним «щось трапиться»
- Світлана Кравченко
Заступник помічника президента США Себастьян Горка заявив, що Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.
Про це посадовець розповів у подкасті Pod Force One, цитує Fox News.
За словами Горки, лист для Венса лежить у шухляді столу президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Водночас Горка не впевнений у тому, що іноземні країни спробують «усунути» Трампа, оскільки він поїхав з «важливим» офіційним візитом до Пекіну.
«Усі хочуть визнання від цієї людини. Це найвпливовіша людина, яку ми бачили з часів Двайта Ейзенхауера. Чи не так? Це людина, з якою всі хочуть сидіти за одним столом та відвідувати державні вечері», — сказав заступник помічника президента США.
Він також зазначив, що у Білому домі є протоколи, як діяти у випадку, якщо Венсу потрібно буде стати наступником Трампа.
«У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але у нас є протоколи», — заявив Горка.
Згідно з американською Конституцією віцепрезидент США є першим у черзі на президентство, якщо чинний голова держави не може виконувати свої обовʼязки через смерть, відставку, імпічмент або недієздатність.
- Під час другої каденції Трампа на посаді президента США на нього намагалися скоїти замах щонайменше тричі. У липні 2024 року в нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер, а у вересні того ж року сталась стрілянина біля гольф-клубу Трампа у Флориді.
- Третій випадок, коли Трамп опинився під загрозою з боку нападника, який перебував у безпосередній близькості від нього, стався у квітні цього року — під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.