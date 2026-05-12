BBC: США ведуть переговори з Данією про нові військові обʼєкти у Гренландії

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з Данією про розгортання нових військових обʼєктів у Гренландії. Їх хочуть використовувати для моніторингу активності РФ та Китаю.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, ідеться про створення трьох нових військових баз на півдні Гренландії. У Білому домі заявляють, що переговори рухаються «в правильному напрямку», а в адміністрації налаштовані оптимістично.

Джерела стверджують, що США пропонують домовленість, за якою нові обʼєкти могли б отримати окремий юридичний статус у межах угоди з Данією і Гренландією. Їх хочуть розмістити на вже наявній інфраструктурі, зокрема на базі аеродромів і портів.

Основна мета проєкту — посилити спостереження за морськими маршрутами в районі між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, які, за оцінками США, можуть використовувати Росія і Китай.

США вже мають одну постійну військову базу в Гренландії — космічну базу Пітуффік, де перебувають приблизно 150 військовослужбовців. Однак остаточних домовленостей між сторонами щодо нових баз поки що немає.

Гренландія і США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі — Гренландією — є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений в купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову і знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь премʼєрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США. У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Видання Reuters 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Уже 13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.