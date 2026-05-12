НАБУ: Зеленський не фігурує і не фігурував у розслідуваннях у справі про відмивання грошей

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський не фігурує і не фігурував у розслідуваннях у справі про відмивання 460 млн грн на елітній нерухомості під Києвом.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час спільного з керівником САП Олександром Клименком брифінгу.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів під Києвом.

Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією слідства, у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

Також слідство вважає, що фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем у «НАЕК «Енергоатом», які розслідують у межах справи «Мідас».

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча, Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна .

(«Рьошик»), і . На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко .

. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його у розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою з заставою у 120 млн грн, її внесли повністю.