У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді Тандира, яка привласнила пʼять квартир померлих

У Києві прокуратура викрила злочинну організацію за участі екссудді Олексія Тандира, яка привласнила пʼять квартир померлих і тривало відсутніх власників.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Підозрювані: Олексій Тандир, який уже був обвинувачений у смертельній ДТП, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Мінʼюсту, двоє адвокатів і двоє цивільних.

За даними слідства, вони підробляли правовстановлювальні документи на квартири, вписували підставних «боржників» і укладали фіктивні договори позики на мільйони гривень. Тандир у цій схемі ухвалював потрібні рішення, а керівник виконавчої служби відкривав провадження і звернення про стягнення на ці квартири.

Далі, як стверджують слідчі, право на власність переходило до учасників оборудки та повʼязаних із ними людей. Після цього квартири перепродавали іншим людям. Так вони заволоділи пʼятьма квартирами в Києві та Одесі. Під час обшуків у підозрюваних вилучили судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази.

Їм оголосили підозри. Чотирьом із них за шахрайство. Серед них двоє — підозрюються у створенні злочинної організації.

Тандиру суд призначив тримання під вартою без права на заставу.

Адвокат Олег Юрченко, який захищає Тандира в справі про аварію на блокпості, в коментарі для «Бабеля» заявив, що «це абсолютно абсурдні звинувачення» і їхньою метою є тиск на екссуддю. За його словами, це роблять, тому що не можуть довести провину фігуранта в справі про ДТП. Окрім того, він стверджує, що в цій справі задіяні ті самі слідчі та прокурори, що розслідували ДТП.

«Сьогодні о восьмій ранку вони прийшли до Олексія, щоб оголосити обвинувачення. Олексій попросив викликати йому адвоката — мене. Слідчі цього не зробили, відвезли його в Печерський суд і дали безоплатного адвоката. Це чергове порушення», — додав адвокат.

Справа Тандира

26 травня 2023 року нині колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до настання комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела, що він був пʼяний на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що у грудні 2023 року Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді. 24 січня 2026 року ЄСПЛ вирішив, що утримання Тандира під вартою без права на заставу порушує ст. 5 Конвенції з прав людини, йому призначили €2 100 компенсації. Після цього йому призначили заставу, а згодом зменшили на 100 млн грн — з майже 120 млн грн до 20 млн грн.