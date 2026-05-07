ВАКС повернув Юлії Тимошенко закордонні паспорти

Новини

Пресслужба ВО "Батьківщина"

Вищий антикорупційний суд повернув лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко закордонні паспорти, але залишив чинними інші процесуальні обов’язки у справі ще на два місяці.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Тимошенко зобов’язана прибувати за викликом до детектива, прокурора та суду, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Під час засідання суду прокурор просив продовжити всі обмеження ще на два місяці, зокрема вимогу здати закордонні паспорти. Сторона обвинувачення заявила, що є ризики втечі політикині за кордон, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню.

Прокурор зазначив, що у 2025 році Тимошенко 31 раз виїжджала за межі України, а її майновий стан згідно з декларацією зріс на 46 млн грн.

Сама Тимошенко заявила у суді, що не планує залишати Україну. У фейсбуку вона написала, що ВАКС суд поступово скасовує обмеження у справі проти неї.

«Сьогоднішнє скасування заборони на виїзд за кордон задля політичної діяльності — ще один такий крок», — написала Тимошенко.

У квітні суд дозволив Тимошенко виїхати за кордон один раз для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про Тимошенко.

Вона підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за статтею про пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Якщо вірити записам НАБУ, її метою було «грохнути більшість» і «вбивати законопроєкти».

Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері «Сигнал», там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Вже 8 квітня НАБУ і САП заявили, що завершили слідство у справі Тимошенко.