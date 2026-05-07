ЄС не забиратиме своїх дипломатів із Києва попри погрози Москви вдарити по центру міста
- Світлана Кравченко
Getty Images / «Бабель»
Євросоюз не скорочуватиме дипломатичну присутність у Києві, попри те що Росія закликала іноземні місії евакуювати персонал 9 травня.
Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.
«Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України», — зазначив він.
Речник Єврокомісії назвав публічні погрози Росії атакувати Київ «частиною її бездумної ескалаційної тактики».
«Росія вкотре намагається цинічно перекласти на Україну провину за власну агресію — російську агресивну війну проти України», — наголосив Ель-Ануні.
- Міністерство оборони Росії оголосило про перемирʼя з Україною на 8—9 травня. Згодом там уточнили, що воно настане з 00:00 8 травня до 10 травня. МЗС країни закликало іноземні дипломатичні місії «завчасно евакуювати» персонал із Києва, бо пообіцяли масований ракетний удар по центру міста, якщо Україна зірве перемирʼя.
- Україна натомість оголосила режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Росіяни його порушили. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари Росії дзеркально.