Умєров прибув у Маямі на переговори з американцями. Серед ключових тем — безпекова співпраця України та США

Рустем Умєров / Facebook

Секретар РНБО України Рустем Умєров 7 травня вирушив до США на переговори з представниками президента Дональда Трампа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Умєров обговорюватиме з американцями гуманітарний трек. Зеленський висловив сподівання, що вдасться провести новий етап звільнення українських полонених.

Також серед ключових тем переговорів — активізація дипломатичного процесу.

«Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву», — написав Зеленський.

До того ж президент дав Умєрову «кілька конкретних безпекових доручень» щодо співпраці України зі США.

Окремо Зеленський додав, що готуються угоди щодо Drone Deals, про які Україна раніше домовилася з європейськими партнерами, а також «нові кроки у спільній технологічній роботі».

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на найвищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку квітня Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп. Цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході.