Кремль показав список гостей, які приїдуть в Москву на День перемоги РФ 9 травня. Серед них — Фіцо та Лукашенко

У Кремлі оприлюднили список голів іноземних делегацій, які приїдуть в Москву на День перемоги РФ 9 травня.

Про це повідомляють російські медіа.

Парад відвідають «президент» невизнаної Абхазії Бадра Гунба з дружиною, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тонлун Сісуліт, «президент» невизнаної Південної Осетії Алан Гаглоєв і президент Республіки Сербської Сініша Каран.

Також на параді будуть верховний правитель Малайзії Султан Ібрагім Ісмаїл, колишній президент Республіки Сербської Мілорад Додік і нинішній голова парламенту Ненад Стевандич.

Окрім того, у списку є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Раніше він заявляв, що їде в Москву зустрітись з Путіним, але на параді його не буде.

Цьогорічний День перемоги у Росії

Ще наприкінці квітня Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемирʼя на 9 травня. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня. Після цього Міноборони РФ офіційно оголосило про перемирʼя на 8—9 травня, проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції.

У Москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки, а акція «Безсмертний полк» буде в онлайн-форматі. Також до параду не залучатимуть курсантів військових училищ. Окрім того, там застосують обмеження — відключать мобільний звʼязок і SMS-повідомлення.

У тимчасово окупованому Криму відмовилися від проведення параду, ходи «Безсмертного полку» та інших масових заходів 9 травня. Також традиційний парад скасували в російських Воронежі, Саратові, Великому Новгороді та Чувашії.