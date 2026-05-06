FT: Єврокомісія попередила, що Венеційська бієнале порушить санкції, якщо на ній працюватиме павільйон Росії

Європейська комісія попередила уряд Італії та організаторів Венеційської бієнале, що виставка порушить санкції Європейського Союзу, якщо до її складу включать національний павільйон Росії. Це порушить заборону «надавати послуги» Кремлю, оскільки, як вказує Комісія, російський павільйон належить уряду Путіна.

Про це пише Financial Times, чиї журналісти ознайомилися з листами Єврокомісії.

«Будь-які витрати, які Росія покриває, щоб забезпечити участь російської мистецької делегації у бієнале, приносять користь самій бієнале і, як видається, їх можна кваліфікувати як непряме надання економічної підтримки», — йдеться в листі, який Комісія відправила уряду Італії.

Брюссель звернувся по розʼяснення щодо домовленостей між бієнале та російським урядом, щоб оцінити, наскільки вони сумісні із санкційними правилами. Речник Єврокомісії у заяві для Financial Times підтвердив, що листи існують і організатори бієнале мають відповісти протягом 30 днів.

«Культурні заходи, що фінансуються коштами європейських платників податків, повинні захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова — цінностям, які не поважаються в сучасній Росії», — додав він.

Раніше співробітники бієнале розробили схему участі, яка не порушувала б санкцій ЄС. Перед офіційним відкриттям бієнале російські митці виступлять на закритих переглядах для преси та фахівців. Виступи запишуть на відео. Коли виставка відкриється для всіх, ці записи транслюватимуть у російському павільйоні. Сам павільйон при цьому зачинять для відвідувачів.

Участь Росії у Венеційській бієнале

Венеційська бієнале — одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в італійській Венеції. Бієнале охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони.

Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, але у 2022 році її участь скасували. Це сталося 27 лютого — за кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогоріч російський павільйон назвали The tree is rooted in the sky («Дерево, вкорінене в небі»). Перед цим делегат РФ з міжнародних культурних обмінів та колишній міністр культури Михайло Швидкой розповів, що один з меседжів павільйону такий — «політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності».

10 березня проти участі Росії виступили віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск Росії несумісним з колективною відповіддю ЄС на агресію Росії. Якщо Фонд бієнале не перегляне його, то Єврокомісія може призупинити чи припинити надавати йому грант (трирічний грант на €2 мільйони).

Згодом міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення Росії на цьогорічну Венеційську бієнале. А 29 квітня Міністерство культури Італії направило інспекторів на виставку через дозвіл відкрити російський павільйон.

У четвер, 30 квітня, за девʼять днів до відкриття 61-ї Венеційської бієнале, журі виставки оголосило про колективну відставку на підтримку рішення не розглядати Росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди — «Золотого лева» та «Срібного лева». Лідерів цих країн Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності.

Згодом організатори Венеційської бієнале в офіційній заяві оголосили про зміну формату вручення нагород після відставки журі. Там вирішили, що переможців цьогорічної виставки будуть обирати відвідувачі, які перебувають на локаціях.

Для цього запровадили дві нові відзнаки — «Леви відвідувачів». Їх вручатимуть найкращому учаснику головної виставки та за найкращу національну участь.

Окремо організатори бієнале наголосили, що до оцінювання допущені всі національні павільйони «на засадах інклюзивності та рівного ставлення», а сама бієнале має залишатися «простором перемир’я в ім’я мистецтва, культури і свободи творчості». Тож за головні відзнаки знову зможуть змагатися Росія та Ізраїль. Також церемонію нагородження перенесли з 9 травня на 22 листопада — останній день роботи виставки.